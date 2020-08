vor 12min

«Schwer krank»

Donald Trumps jüngerer Bruder liegt im Spital

Robert Trump wurde am Freitagmorgen in ein Spital in New York eingeliefert. Der 72-Jährige soll laut US-Medien schwer krank sein.

von Karin Leuthold

Robert Trump (links) liegt seit dem 14. August in einem Spital in New York. Der jüngere Bruder des US-Präsidenten soll schwer krank sein. Ein Foto aus dem Jahr 1999: Robert und Donald Trump sollen sich laut US-Medien sehr nahe stehen. Robert (72) war Top-Manager bei der Trump Organization.

Darum gehts Robert Trump (72) wurde am Freitag in ein US-Spital eingeliefert.

Der jüngere Bruder des US-Präsidenten kämpft seit längerem mit Gesundheitsproblemen.

Donald Trump wird seinen Bruder am Freitag im Spital besuchen.

Robert Trump, der jüngere Bruder von US-Präsident Donald Trump, wurde am Freitagmorgen in ein New Yorker Spital eingeliefert. Das bestätigte das Weisse Haus in einer Mitteilung. US-Berichten zufolge soll der 72-Jährige «schwer krank» sein. Sein Bruder Donald werde ihn im Laufe des Tages besuchen, teilte eine Quelle dem Sender «CNN» mit.

Robert Trump lag bereits im Frühjahr eine Woche lang auf der Intensivstation des Spitals Mount Sinai in Manhattan, wie «ABC News» berichtet.

Robert und Donald Trump stehen sich nahe

Der US-Präsident habe «ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Bruder», sagte Kayleigh McEnany, Sprecherin des Weissen Hauses. Robert sei für Donald Trump «etwas ganz Besonderes».