Wahlkampferöffnung : Donald Trumps Kampfansage ans «korrupte politische Establishment»

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat mit zwei Auftritten in New Hampshire und South Carolina seine Kampagne für das Rennen ums Weisse Haus eröffnet.

Mit einer Kampfansage an das «korrupte politische Establishment» hat Donald Trump am Samstag versucht, seiner erneuten Kandidatur für das Amt des US-Präsidenten Schwung zu verleihen. Er sei «wütender und entschlossener denn je», sagte Trump vor mehreren hundert Menschen in der Kleinstadt Salem im Bundesstaat New Hampshire. «Wir brauchen einen Präsidenten, der ab dem ersten Tag bereit ist, loszulegen», sagte der 76-Jährige.