Mar-a-Lago in Florida : Donald Trumps Privatclub wegen Corona-Ausbruchs teilweise zu

Mehrere Corona-Fälle zwingen den Privatclub des früheren US-Präsidenten Donald Trump zu einer teilweisen Schliessung. Einige Mitarbeitende seien in Quarantäne.

Wegen Corona-Fällen teilweise geschlossen: das Mar-a-Lago in Florida.

Der Privatclub des früheren US-Präsidenten Donald Trump Mar-a-Lago in Florida ist wegen Coronavirus-Fällen teilweise geschlossen worden. Das bestätigten ein Rezeptionist des Luxusanwesens in Palm Beach und ein Club-Mitglied, das nach eigenen Angaben am Freitag telefonisch über die Schliessung informiert wurde. Beide wollten ihre Namen nicht genannt wissen.