Urteil des Obersten US-Gerichtshofs : Donald Trumps Steuererklärungen dürfen veröffentlicht werden

Der Supreme Court erlaubt der New Yorker Staatsanwaltschaft, die Steuererklärungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump einzusehen. Trump hatte darum gekämpft, die Unterlagen geheim zu halten.

Das Oberste US-Gericht will nicht gegen die Übergabe von Steuererklärungen des früheren Präsidenten Donald Trump an die New Yorker Staatsanwaltschaft einschreiten. Das Gericht wies am Montag einen entsprechenden Antrag Trumps zurück.