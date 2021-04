Schuld am Verlust ist die Corona-Krise. Seit der Pandemie haben Trumps Gewerbeflächen stark an Wert verloren. So besitzt er mehrere Einzelhandelsimmobilien mit einer Gesamtfläche von 125’000 Quadratmetern in der Nähe der Fifth Avenue in Manhattan, New York. Doch diese sind wegen Corona kaum gefragt.