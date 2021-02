Donald und Melania Trump wurden das erste Mal seit der Amtsübernahme Joe Bidens am 20. Januar zur gleichen Zeit auf der gleichen Veranstaltung gesehen – an einem Valentinstags-Dinner in Trumps Maro-a-Lago-Ressort in Florida. Allerdings war das Ehepaar auf Fotos mit Anhängern des Ex-Präsidenten nicht gemeinsam zu sehen.