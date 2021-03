News-Berichte : Donald und Melania Trump wurden gegen Corona geimpft

Kurz vor dem Auszug aus dem Weissen Haus haben laut Medienberichten der frühere US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania das Corona-Vakzin bekommen.

Trump sieht es als seinen Verdienst an, dass gegen das Coronavirus so schnell Impfstoffe entwickelt wurden.

Melania und Donald Trump waren im vergangenen Herbst an Covid-19 erkrankt.

Sollen gegen das Coronavirus geimpft worden sein: Ex-US-Präsident Donald Trump mit der früheren First Lady Melania. (Archivbild)

Trump sieht es als seinen Verdienst an, dass gegen das Coronavirus so schnell Impfstoffe entwickelt wurden.

Beide waren im letzten Herbst an Covid-19 erkrankt.

Der frühere US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania sollen noch vor ihrem Auszug aus dem Weissen Haus gegen das Coronavirus geimpft worden sein. Das berichteten die «New York Times» und der Nachrichtensender CNN am Montag unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Trump-Berater.

Um Vertrauen in die Sicherheit der Impfstoffe zu stiften, hatten sich unter anderen der neue US-Präsident Joe Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und zuvor auch Ex-Vizepräsident Mike Pence öffentlich impfen lassen. Trump dagegen verknüpfte das Thema Impfen vor allem mit Eigenwerbung: Er sieht es auch als seinen Verdienst an, dass gegen das neuartige Virus so schnell Impfstoffe entwickelt wurden.