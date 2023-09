Toter Junge aus der Donau: Interpol werter erste Hinweise aus

Die internationale Polizeibehörde Interpol hat auf Ersuchen der deutschen Polizei weltweit um Mithilfe im Fall eines toten Buben gebeten, der vor mehr als einem Jahr in der Donau gefunden wurde. «Irgendwo weiss irgendjemand irgendetwas über diesen Jungen», erklärte Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock am Dienstag in Lyon. Nach etwa einer Woche sollen bereits 33 Hinweise aus der Öffentlichkeit eingegangen sein, sagte der Manager der DNA-Datenbanken von Interpol, François-Xavier Laurent, auf einer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag. Nun beginne man mit der Auswertung, um möglichst vielversprechende Hinweise zu selektieren.