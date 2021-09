Kinostarts September 2021 - «Don’t Breathe 2» wird noch heftiger als der Vorgänger

Regisseur Manuel Schweizer zeigt in einer Doku Lebensweisen fern vom Mainstream.

Die «Don’t Breathe»-Geschichte um einen blinden Mann geht in die zweite Runde.

«Don’t Breathe 2»

Horror-Fans dürfen sich freuen: Die neue «Don’t Breathe»-Fortsetzung ist brutaler und blutiger als der erste Teil – wir erinnern uns: In «Don’t Breathe» aus 2016 wurde beim blinden Norman Nordstrom (Stephen Lang) eingebrochen und er rächte sich an den Tätern.



Jahre später lebt Norman im neuen Film nun in einer einsamen Waldhütte und kümmert sich um das Waisenmädchen Phoenix (Madelyn Grace).Doch wieder wird bei Norman eingebrochen – dieses Mal haben es die Täter allerdings nicht aufs Geld abgesehen, sondern auf Phoenix.