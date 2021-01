In den vergangenen Wochen sind die Donut-Vasen immer beliebter geworden: Die kreisförmigen Vasen mit Loch in der Mitte sehen super-chic aus – oder, je nach Design, auch richtig lecker. Wir zeigen dir eine Auswahl für jeden Geschmack , die deine W oh n ung aufhübschen könnte.

Die schlichten Donuts

Die herzigen Donuts

Dein Stil ist eher verspielt? Dann haben wir auch dafür passende Vasen. Leider ist die Auswahl an bunten oder ausgefalleneren Vasen in den klassischen Onlineshops eher beschränkt. Die folgenden Vasen stammen daher alle von der Verkaufsplattform Etsy und sind oft handgemacht und Einzelstücke.

Diese Vase passt perfekt in jedes Zimmer, das eher in Nude- oder Pinktönen gehalten ist. Oder halt überall, wo sie dir gefällt.

Die gemusterten Donuts

Die echten Donuts

Natürlich gibt es bei einer Vase, die wie ein Donut geformt ist, auch Modelle, die wie ein Donut lackiert sind. Wenn du also die liebste Süssigkeit von Homer Simpson haben möchtest, um deine Blumen reinzustellen, dann haben wir was für dich. Und nein: Die zweite Vase ist genau genommen keine Bong, sondern sollte ein Bubbler werden; also eine Applikation, mit der Wasser in die Luft gespritzt werden kann. Allerdings sei Glasur in die untere Öffnung gelaufen und hat sie verstopft – jetzt verkauft die Künstlerin sie als Blumenvase.