Nach Goldmedaillen-Gewinn - Doping-Aufregung um 15-jähriges Eiskunstlauf-Megatalent

«Das kann nicht wahr sein»

Gemäss «Inside the Games» soll ausgerechnet Eiskunstlauf-Wunderkind Kamila Waljewa im Zentrum des russischen Doping-Wirbels an den Olympischen Spielen stehen. Auch dank der 15-Jährigen gewann Russland, die junge Russin faszinierte Sportfans weltweit mit zwei Vierfach-Sprüngen. Das schaffte an den Olympischen Spielen noch keine Frau vor ihr. Am Mittwoch erschien sie nicht zum Training. Auch die Paartänzer Anastasia Mishina und Aleksandr Galliamov sowie Mark Kondratiuk fehlten bei den Trainingseinheiten. Es gilt die Unschuldsvermutung.