Paul Pogba: Ist die Karriere des französischen Fussballers vorbei?

Letzter Fall 2022

Pogba, der 2018 mit Frankreich in Russland Weltmeister geworden war, hat in dieser Saison für seinen Verein Juventus gerade mal 52 Minuten in zwei Partien gespielt. Aktuell leidet er offiziell an einer Muskelermüdung. In diesem Sommer war der ehemalige Star von Manchester United auch einer, der mit einem Wechsel nach Saudiarabien oder Katar in Verbindung gebracht worden war. Bereits letzte Saison, nach seinem Wechsel von Manchester zur Alten Dame, kam Pogba gerade mal auf zehn Kurzeinsätze. Die WM 2022 in Katar verpasste er.