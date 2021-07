Kontaminiertes Rindfleisch? : Doping-Schock - Alex Wilson für Olympia gesperrt

Der Internationale Sportgerichtshof hat Sprinter Alex Wilson nach einem positiven Doping-Befund bis auf Weiteres provisorisch gesperrt. Damit verpasst er die Olympischen Spiele in Tokio.

Dieser sei im März 2021 durch Antidoping Schweiz ausserhalb eines Wettkampfes positiv getestet worden. In der Probe seien Trenbolon und Metaboliten nachgewiesen worden. Bei Trenbolon handelt es sich um eine Substanz, die unabhängig von der nachgewiesenen Menge verboten ist. Antidoping Schweiz habe daraufhin gegen Wilson am 28. April 2021 eine provisorische Sperre verhängt.

Essen soll schuld sein

Dagegen habe der Sprinter Einsprache erhoben und angegeben, dass kontaminiertes Fleisch schuld am positiven Befund sei. Mit Verfügung der Disziplinarkammer für Dopingfälle hatte Swiss Olympic im Mai 18. die provisorische Sperre vorläufig ausgesetzt. Nach Abschluss des entsprechenden Verfahrens sei die provisorische Sperre mit Entscheid der Disziplinarkammer vom 2. Juli 2021 definitiv aufgehoben. Dadurch hätte Wilson auf für die Olympische Spiele in Tokio selektioniert werden können.

Gegen den Entscheid der Disziplinarkammer für Dopingfälle hat World Athletics am 22. Juli 2021 beim Internationaler Sportgerichtshof CAS Einsprache erhoben. Diese Einsprache wurde am Mittwoch gutgeheissen, womit Alex Wilson erneut mit einer provisorischen Sperre belegt worden sei. Das parallel zum Verfahren betreffend provisorische Sperre eingeleitete ordentliche Verfahren vor der Disziplinarkammer für Dopingfälle läuft derzeit noch. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Verband ist enttäuscht

«Die beiden Fälle (Hussein und Wilson) sind nicht miteinander vergleichbar und es ist kein Zusammenhang ersichtlich. Für alle Leichtathletik-Fans und für mich als Verbandspräsident sind sie eine riesige Enttäuschung. Persönlich ärgert mich, dass gleich zwei etablierte Athleten deswegen in die Schlagzeilen geraten», wird Christoph Seiler, Präsident Swiss Athletics, in einer Mitteilung zitiert.

«Wir durften in den letzten Jahren viele tolle Momente miterleben. Diese beiden Einzelfälle sind ein Tiefschlag, der schmerzt. Sie werden die Leichtathletik und den Aufschwung jedoch nicht nachhaltig schädigen können», so Seiler weiter.

Wieder Wirbel um Wilson

Schon in den vergangenen Wochen sorgte Wilson für Schlagzeilen – zunächst noch für positive. An einem unbedeutenden Meeting in den USA lief Wilson vor etwas mehr als einer Woche aus dem nichts zum Europarekord über 100 Meter. Jedoch kamen schnell Zweifel an Wilsons Fabelzeit auf.