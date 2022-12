Sperre gegen Mountainbiker Flückiger vorerst aufgehoben

Flückiger ist erleichtert

«Ich habe nie gedopt. Der Entscheid der Disziplinarkammer ist für mich eine extrem grosse Erleichterung. Es waren die schlimmsten fünf Monate meines Lebens», lässt sich Flückiger in einer Medienmitteilung zitieren und meint weiter, er blicke nun «nach monatelangem, enorm belastendem Warten wieder optimistisch in die Zukunft». «Sportlich bin ich motivierter denn je und ich arbeite täglich an meinem Comeback», so der 34-Jährige.