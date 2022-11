Politik im Sport : Doppeladler, Black Power, Hitlergruss – Sportmomente, die Geschichte schrieben

Bei einem missglückten Befreiungsversuch der deutschen Behörden wurden auf einem Flugplatz alle anderen Geiseln, fünf Terroristen und ein deutscher Polizist getötet. Nach dem Tod der israelischen Sportler blieben die Spiele für einen Tag unterbrochen und nach einer Trauerfeier im Olympiastadion liess IOC-Präsident Avery Brundage sie mit dem Satz «The games must go on!» fortführen.

Terroranschlag an den Olympischen Spielen in München 1972

Dieses Bild von den Olympischen Spielen 1968 gilt als eines der ikonischsten überhaupt, was politischen Protest im Rahmen von Sport-Grossereignissen angeht. Tommie Smith und John Carlos, die Gewinner von Gold und Bronze über 200 Meter, strecken die Fäuste zum «Black Power»-Gruss in die Luft. Mit gesenkten Köpfen und schwarz behandschuhten Fäusten weigern sie sich, die amerikanische Flagge und die Nationalhymne anzuerkennen. Sie protestieren damit gegen Rassismus und die schlechte Behandlung Schwarzer in den USA.

Die Olympischen Sommerspiele 1936 waren eine Möglichkeit für Adolf Hitler, der 1933 mit den Nationalsozialisten die Macht ergriffen hatte, Propaganda zu betreiben und Deutschland der Welt als friedliebendes, soziales und wirtschaftlich aufstrebendes Land zu präsentieren. Hitler betonte deshalb, dass er alles tun werde, um die Spiele so vollkommen wie möglich zu machen. Gegen alle Mahnungen des IOC, die Gastgeberrolle nicht zur Selbstdarstellung zu missbrauchen, nutzte das Regime alles, um mit einem «propagandistischen Gesamtkunstwerk» sich selbst gut in Szene zu setzen und mit begeisterten Volksmassen Ekstase und Einigkeit von Volk und Führer zu demonstrieren.

In der Geschichte des Sports gab es immer wieder Momente, in denen Grossanlässe für politische Statements benutzt wurden.

Das Verbot der «One Love»-Armbänder in Regenbogenfarben der Fifa an der WM in Katar sorgte für heftige Diskussionen. Schon zuvor gab es Kritik an der Fifa, die WM überhaupt an Katar vergeben zu haben. Die Menschen diskutierten darüber, ob die WM in Katar nicht als Zeichen des Protests boykottiert werden solle. Und immer wieder drehten sich die Diskussionen um die Frage: Darf Sport politisch sein? Und wenn ja, wo sind die Grenzen?