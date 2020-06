Strafgericht BL

Doppelbankräuber muss 8,5 Jahre ins Gefängnis und wird dann ausgeschafft

Der Mann hatte 2019 zweimal die gleiche Bank in Oberdorf BL überfallen. Während der Hauptverhandlung bestritt er die Taten, das Gericht sprach ihn aber unter «erdrückender Beweislage» schuldig.

In der Filiale wurden daraufhin weitere Sicherheitsmassnahmen ergriffen.

2019 wurde die Filiale der Baselbieter Kantonalbank in Oberdorf BL gleich zweimal überfallen.

Das Baselbieter Strafgericht hat einen Bankräuber zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt. Der 47-jährige Mann hatte im vergangenen Jahr zwei bewaffnete Raubüberfälle auf ein und dieselbe Bank verübt. In einem Fall löste sich ein Schuss.

Im Prozess in Muttenz bestritt der Beschuldigte die Taten. Am Donnerstag sprach ihn die Fünferkammer des Strafgerichts jedoch des mehrfachen qualifizierten Raubs, der Gefährdung des Lebens, des mehrfachen Vergehens gegen das Waffengesetz sowie weiterer Delikte schuldig und verhängte für den italienischen Staatsbürger zudem einen Landesverweis von zehn Jahren.

Staatsanwaltschaft wollte höhere Strafe

«Erdrückende Beweislage»

Der Beschuldigte wurde im September 2019 nach Veröffentlichung mehrerer Tatfotos und Aussetzung einer Belohnung von 25'000 Franken dank einem anonymen Hinweis im Kanton Luzern festgenommen. Vor Gericht schob er die Taten zwei Albanern aus seinem Kollegenkreis in die Schuhe. Diese hätten auch Beweismittel in seiner Wohnung hinterlassen.

Für das Gericht gab es an der Täterschaft des Beschuldigten jedoch keinen Zweifel. Die Beweislage sei erdrückend, sagte die Präsidentin und verwies neben Videoaufnahmen auch auf Beweisstücke mit DNA-Spuren und Zeugenaussagen. Zudem habe der finanziell in Schieflage geratene Mann ausgerechnet am Nachmittag nach dem ersten Überfall Mietschulden von 5000 Franken beglichen.