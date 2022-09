Kosovo-Stars sind sauer – Lugano-Profi Uran Bislimi lehnt Aufgebot ab

In der laufenden Saison kam er in der Super League sechsmal zum Einsatz.

«Bislimi hat das Aufgebot abgelehnt», erklärte Kosovo-Trainer Alain Giresse am Dienstag. «Er will den Verband wechseln.» Das sei sehr bedauerlich, da Bislimi bislang für die Nachwuchs-Auswahlen Kosovos gespielt habe. Damit liegt Giresse allerdings nicht ganz richtig. Laut «transfermarkt.ch» stand der ehemalige FCB-Junior 2019 zwar einmal im Kader der kosovarischen U-21, kam aber nicht zum Einsatz. Für die Schweizer U-19-Nati dagegen absolvierte der ehemalige Schaffhausen-Captain 2018 ein Länderspiel.

Bislimi begründet Entscheid

«Für die Schweizer Nationalmannschaft zu spielen ist sicherlich der Traum eines jeden Fussballers», ergänzt der 22-Jährige Ob er gut genug für die Nati sei, werde sich in Zukunft zeigen. «Sollte ich jemals vor einer solchen Entscheidung stehen, müsste ich auch dann abwägen, was für meine sportliche Karriere am besten ist.»

«Du bist nicht Teil davon»

Die Fans nehmen Bislimi den Wechsel weniger übel – was aber vor allem daran liegt, dass dieser in Kosovo gar nicht wirklich bekannt ist. «Im Fall von Edvin Kurtulus oder Andi Zeqiri waren die Reaktionen in Kosovo deutlich heftiger», sagt der kosovarische Fussball-Journalist Arlind Sadiku zu 20 Minuten. Kurtulus war langjähriger Captain der U-21 Kosovos, debütierte in diesem Sommer aber in der A-Nationalmannschaft seines Geburtslandes Schweden.