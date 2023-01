Ingolstadt: Polizei gibt neue Details bekannt

Ingolstadt : Doppelgängerin getötet – Polizei gibt neue Details zum bizarren Fall bekannt

Der Fall kam ins Rollen, als die Eltern von Schahraban K. ihre vermisste Tochter in Ingolstadt suchten. Ihren Mercedes sahen sie laut der «Bild» vor dem Wohnblock ihres kosovarischen Bekannten Scheqir K. stehen. Auf der Rückbank entdeckten sie die Leiche einer Frau. Da das Opfer ihrer Tochter zum Verwechseln ähnlich sah, glaubten die Eltern, es handle sich um ihr Kind. Die Ermittlungen sollten ergeben, dass in Wahrheit das «Opfer» die Täterin war.

Späteres Opfer über die sozialen Medien kontaktiert

Nach den Erkenntnissen der Ermittler trafen sich Schahraban und Scheqir am 16. August 2022 schliesslich mit der später getöteten jungen Frau im Grossraum Heilbronn, wo diese lebte. Während einer Autofahrt soll das Duo das Opfer dann unter einem Vorwand in einen Wald gelockt und mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Dann fuhren sie nach Ingolstadt, wo sie das Fahrzeug mit der Toten abstellten.

Keine Tatwaffe, aber erdrückende Beweislast

Laut Polizei führten «äusserst umfangreiche Ermittlungen» unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt zur Konkretisierung der Vorwürfe gegen die bereits seit längerem in Untersuchungshaft sitzenden Beschuldigten. Polizeisprecher Andreas Aichele sagte gegenüber der «Bild»-Zeitung: «Es war ein aussergewöhnlicher Fall, der das ganze Können der Ermittler forderte. So einen Fall haben wir auch nicht alle Tage – vor allem mit so einer spektakulären Wendung. An dem Tag, als wir die Leiche gefunden haben, war überhaupt nicht damit zu rechnen, dass das so eine Entwicklung nimmt.» Die Tatwaffe habe bis heute nicht gefunden werden können, aber die Beweislast sei «erdrückend».