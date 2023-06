Kantonsschule Hohe Promenade: Doppelköpfiger Vogel – seltener Fund an Zürcher Kanti

Langeweile im Biologieunterricht? Nicht an der Kantonsschule Hohe Promenade. Am 22. Mai wurde dort nämlich ein seltener Fund gemacht. Seit 2014 brütet die Schule jährlich im Frühling Wachteleier aus. Jeweils im zweiten Stock der Schule wird der Brutkasten aufgestellt. Doch unter den diesjährigen 36 Eiern befand sich eine Wachtel mit Doppelkopf.

«So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen», sagt der Biologielehrer Markus Ehrengruber. Der promovierte Biologe hat sechs Jahre als Postdoc in Los Angeles gearbeitet und beschäftigt sich in seiner Freizeit mit der Vogelkunde. Die Entdeckung der Doppelkopf-Wachtel ist für den Hobby-Ornithologen eine Sensation.

Doppelkopf-Wachtel starb etwa fünf Tage vor dem Schlüpfen ab

Eine operative Trennung der Wachtel wäre aber nicht möglich gewesen, so Ehrengruber. «Da die lebenswichtigen Organe nur in einfacher Form vorkommen und die Trennung erst weiter oben an der Wirbelsäule erfolgte, wäre eine Trennung fatal gewesen.» Auch ob der Verdauungstrakt für die Nahrungsaufnahme funktioniert hätte, bleibt unklar. Die verstorbene Wachtel wurde nun in eine Fixationslösung gelegt, um den Zerfall zu verhindern. «So können auch neue Generationen der Schülerinnen und Schüler die Doppelkopf-Wachtel bestaunen», so Ehrengruber.