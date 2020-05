Aktualisiert vor 5h

Verwahrung des Vaters?

Doppelmörder von Spiez muss nochmals vor den Richter

Ein Vater und sein Sohn aus Bern haben sich des mehrfachen Mordes schuldig gemacht. Die Tat vom Mai 2013 war an Brutalität kaum zu überbieten. Am Montag wird der Fall noch einmal aufgerollt.

1 / 7 Jesse D.* sagte im Dezember 2017 beim Prozess seines Vaters Massimo D.* (im Hintergrund abgebildet) aus. Er nahm die Schuld dabei vollumfänglich auf sich. Doch dies glaubten ihm die Richter nicht; sowohl Vater wie auch der Sohn sollen für den Doppelmord verantwortlich sein. zvg Auf der Parzelle «Bahnhofstrasse 47» in Spiez BE, wo das Tötungsdelikt geschah, ist derzeit eine grosse Baustelle. Die Villa, die auf dem Grundstück stand, wurde abgerissen. Und auch die mächtigen, schweren Tannen sind in den letzten Monaten gefällt worden. Denn hier soll nichts mehr an die Vergangenheit erinnern. miw In diesem Haus in Spiez – ein privates Kinderheim – wurden am 11. Mai 2013 die Leichen von Bernhard B. und dessen Lebenspartnerin Rita B. gefunden. Sie wurden vom Vater-Sohn-Duo überfallen und brutal niedergemetzelt. Beide haben für den Doppelmord die Höchststrafe erhalten. 20min /cho

Darum gehts Sieben Jahre nach dem brutalen «Doppelmord von Spiez» wird der Fall nochmals aufgerollt.

Das Obergericht muss sich am Montag mit der Verwahrung von Massimo D.* beschäftigen.

Dies geschieht aufgrund eines Entscheids des Bundesgerichts.

Auf der Parzelle Bahnhofstrasse 47 in Spiez BE ist derzeit eine grosse Baustelle. Die Villa, die auf dem Grundstück stand, wurde abgerissen. Und auch die mächtigen, schweren Tannen sind in den letzten Monaten gefällt worden. Denn hier soll nichts mehr an die Vergangenheit erinnern. Vor fast genau sieben Jahren wurde der Ort Schauplatz eines brutalen Verbrechens. Im obersten Stock des damaligen Kinderheims wurden am Vormittag des 11. Mai 2013 der Heimleiter und dessen Partnerin mit Messerstichen getötet – insgesamt über 100 Stichwunden sollen die Rechtsmediziner auf den Körpern der beiden Opfer gezählt haben.

Die Täterschaft blieb damals lange Zeit unbekannt: 18 Monate lang tappten die Ermittler im Dunkeln. Dies, bis im Sommer 2014 der inzwischen 17-jährige Jesse D.* sowie dessen Vater Massimo D.* ins Blickfeld der Kripo rückten. Jesse, der als Kind mit seinem älteren Bruder sechseinhalb Wochen im Spiezer Heim gelebt hatte, soll vor Freunden mit der Tat geprahlt haben.

Juristisches Hin und Her

Kurze Zeit später klickten dann auch schon die Handschellen: Jesse D. und sein Vater Massimo D. wurden in Untersuchungshaft genommen. Schliesslich machten die Berner Justizbehörden dem Vater-Sohn-Duo den Prozess. Jesse D. wurde nach dem Jugendstrafgesetz wegen Mord zur Höchststrafe von 48 Monaten Haft verurteilt. Der Vater kassierte für den Doppelmord ebenfalls die Höchststrafe: eine lebenslängliche Freiheitsstrafe mit zusätzlicher Verwahrung. Dieser Schuldspruch wurde aber angefochten. So urteilte im Dezember 2017 die nächsthöhere Instanz, das Berner Obergericht, über das Vergehen des Vaters. Das kantonale Gericht blieb bei einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe. Die von erster Instanz ausgesprochene Verwahrung wurde jedoch aufgehoben. Mit diesem Entscheid war die Staatsanwaltschaft nicht einverstanden und zog das Urteil weiter – vors höchste Schweizer Gericht in Lausanne. Ein Jahr später entschied das Bundesgericht, das Obergericht habe sich noch einmal mit der Verwahrung des Vaters zu befassen.

So wird am Montag der sogenannte Doppelmord von Spiez nun noch einmal zum Thema im Kanton Bern. Das Obergericht in Bern muss sich mit einer Neubeurteilung des im Dezember 2017 gefällten Urteils gegen Massimo D. befassen.

Während man in Spiez mit dem Abriss der Villa versucht, den tragischen Vorfall endlich zu vergessen, scheint der Fall aber weiterhin zu bewegen – sämtliche Zuschauerplätze im Gerichtssaal sind bereits seit Wochen ausgebucht.

*Name der Redaktion bekannt

Der Doppelmord von Spiez Die Tat ereignete sich im Frühling 2013 und sorgte landesweit für Entsetzen: Der Leiter einer privaten pädagogischen Einrichtung und dessen im Heim anwesende Partnerin wurden mit insgesamt über hundert Messerstichen ermordet. Erst 18 Monate nach der Bluttat konnte die Polizei die Täter, Massimo D. und dessen Sohn Jesse, als Täter identifizieren. Als Grund für die Tat wurde der Heimaufenthalt des Jungen im Jahr 2003 genannt. Jesse habe sich vom Heimleiter, seinem späteren Opfer, gedemütigt und ungerecht behandelt gefühlt. Schon damals soll der Vater Morddrohungen gegenüber dem Heimleiter ausgesprochen haben. Zehn Jahre später rächten sich Vater und Sohn am Heimleiter. Dessen Freundin, die die beiden Täter zuvor noch nie gesehen hatten, wurde – als sie ihrem Freund zu Hilfe eilen wollte – ebenfalls erstochen.