Rast überzeugt erneut – Gisin (10.) beste Schweizerin – Hector gewinnt den Riesen in Courchevel

Am Mittwoch gab es keinen Podestplatz für Michelle Gisin. Sie fuhr aber in die Top 10. Der Sieg ging aufs Konto der Schwedin Sara Hector.

Am Dienstag hatte es Michelle Gisin in Courchevel im ersten Lauf so richtig knallen lassen, am Ende schaute mit Rang 3 sogar ein Podestplatz raus. Rund 24 Stunden später lief es nicht mehr ganz so optimal. Nach dem ersten Lauf lag sie auf dem sechsten Zwischenrang – der Rückstand aufs Podest? Eine knappe halbe Sekunde.

Die 28-Jährige konnte im zweiten Lauf nicht mehr die optimale Leistung herausholen, allerdings zeigte sie trotzdem einen engagierten Auftritt und sicherte sich einen Top-10-Platz. Ausserdem beendete sie das Rennen als beste Schweizerin. Sie sagte nach dem Rennen: «Im zweiten Lauf habe ich sehr gekämpft mit der Energie. Es war eine strenge Woche. Gestern das Podest und heute ein zehnter Platz, ist sensationell. Das es so gut läuft, es ist eine Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin.» Zum Schluss meinte sie erleichtert: «Nun gibt es ein paar Tage Guetzli essen.»

Sieg geht nach Schweden

Insgesamt standen neben Michelle Gisin noch fünf weitere Schweizerinnen im zweiten Lauf. Während Wendy Holdener, Corinne Suter und Andrea Ellenberger mehrere Plätze verloren, konnten Camille Rast und Simone Wild ihre Position nach dem ersten Lauf noch verbessern. Camille Rast sagte: «Es war sehr streng, vor allem zwei Rennen auf so einer Piste. Ich spüre, dass ich müde bin. Es waren aber zwei gute Tage.»

Der Sieg ging derweil aufs Konto von Sara Hector. Die Schwedin führte den zweiten Lauf an und brachte diese Halbzeitführung auch ins Ziel. Bereits gestern stand sie auf dem Podest. Die Top drei am Ende: Sara Hector, Mikaela Shiffrin und Marta Bassino.