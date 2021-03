Selten gab es so viele Lawinenfälle wie in der Saison 2021: In einer Lawine in Nendaz VS starb eine Person.

Im Winter 2020/21 gab es überdurchschnittlich viele Lawinenunfälle. Allein am Wochenende vom 16. Januar gingen mehrere tödliche Lawinen nieder: In Engelberg OW wurden am Samstag mehrere Personen neben der Piste verschüttet, für eine kam jede Hilfe zu spät. Auf dem Stoos SZ starb ein 49-jähriger Mann, in Klosters GR ein 53-Jähriger. In Adelboden BE gingen mehrere Lawinen direkt neben Pisten nieder, verschüttet wurde glücklicherweise niemand.

In Gstaad BE gerieten am Sonntag drei Tourenfahrer unter eine Lawine, einer starb kurze Zeit später im Spital, ebenso wie ein 19-Jähriger, der in einer Gruppe im Gebiet Rochers de Naye VD unterwegs war. Am Montag starben drei Männer in Siviez VS, Verbier VS und Saanen BE. Lawinen mit Todesfolge gab es ausserdem in Nendaz VS, La Fouly VS, Saas-Fee VS, im Bündner Safiental und in Celerina GR.