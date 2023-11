Doppelte Absage: Haben die Matterhorn-Rennen überhaupt eine Zukunft?

Julen erklärt, warum die Rennen nur im November möglich sind. 20 Minuten

Darum gehts Die Männerrennen in Zermatt wurden beide abgesagt.

Wir beantworten die dringlichsten Fragen im Bezug auf die nächsten Jahre.

OK-Chef Franz Julen bleibt zuversichtlich.

Gleich beide Abfahrten der Männer mussten dieses Wochenende unterhalb des Matterhorns abgesagt werden. Die Rennen in Zermatt stehen unter keinem guten Stern. Haben die Weltcup-Abfahrten im Wallis überhaupt eine Chance? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was war in diesem Jahr der Grund für die Absagen?

Im letzten Jahr war es Schneemangel, in diesem Jahr gabs zu viel Schnee. Dazu kamen starke Windböen, am Sonntagmorgen betrugen diese bis zu 120 Kilometer pro Stunde. An ein Rennen war trotz vieler Arbeit der Pistencrew in der Nacht nicht zu denken. Zermatt ist vom Schnee eingehüllt. «Natürlich war es nicht das Resultat, das wir uns erhofft haben», erklärte OK-Chef Franz Julen. Es tue ihm vor allem Leid für alle Helfer, die so viel Herzblut investiert haben .

Kommen die Männer im nächsten Jahr wieder nach Zermatt?

Es ist geplant, doch eine Garantie gibt es dazu nicht. Man habe eine Strategie über fünf Jahre mit der FIS, dem italienischen und dem Schweizer Ski-Verband, erklärt Julen. «Natürlich macht man sich Gedanken», meinte Renndirektor Markus Waldner. Er ergänzte auch: «Es ist noch zu früh, um eine Bilanz zu ziehen.» Man werde sich allerdings sicher zusammensetzen und alles besprechen. «Aufgeben tun wir aber nicht so schnell», so Waldner weiter. Rennabsagen gehörten schliesslich dazu. Auch Julen ergänzt: «Die Diskussion ist ja auch in unserem Interesse.» Man werde es in aller Ruhe und konstruktiv diskutieren. «Wir sind Bergler, wir geben nicht so schnell auf.»

1 / 3 In Zermatt war auch am Sonntag kein Rennen möglich. Manuel Schwarz/dpa Das Wetter spielte nicht mit. AFP Am kommenden Wochenende kommt es in Zermatt zu zwei weiteren Rennen. Manuel Schwarz/dpa

Möchte die FIS überhaupt wiederkommen?

«Sowieso!», ist die rasche Antwort von Waldner. Man habe auch keine grossen Alternativen. Einzig Rennen in Übersee seien eine Möglichkeit. Julen hält fest: «Wenn man das alles so weiterziehen will, wird kein Weg an Zermatt vorbeiführen.»

Was hätten die Organisatoren anders/besser machen müssen?

Der grösste Punkt im Vorfeld des Rennens war der mögliche Schneemangel. Auf diesen hatte man mit Schneedepots reagiert. Viele weitere Optionen hatte man nicht. Einzig die Transportmöglichkeiten der Fahrer zum Start wurde kritisiert – ein Punkt, den man auch im OK besprechen will. Das Training bei Fabel-Wetter am Mittwoch bekräftigte den Organisatoren noch einmal das grosse Potenzial.

Was sagen die Fahrer und Trainer?

Nils Hintermann teilte auf Instagram ein Foto seines einzigen Zermatt-Einsatzes. Er schrieb dazu: «Es hätte dieses Wochenende sehr schön werden können. Leider wird unsere Rennsaison in Beaver Creek erst richtig beginnen.»

ÖSV-Coach Marko Pfeifer analysierte gegenüber der «Kronen Zeitung» wie folgt: «Prinzipiell wären die Rennen sehr, sehr positiv, aber den Zeitpunkt muss man sicher überdenken aufgrund der Wettersituation um diese Jahreszeit.»

Wäre eine Verschiebung ins Frühjahr eine Option?

«Ich bin überzeugt, dass es das richtige Datum ist», hält Julen fest. Später würde das Wetter noch instabiler werden und der Tourismus stark zunehmen. «Die Hotels sind bumsvoll, dazu haben die Bergbahnen 360 Kilometer Piste vorzubereiten.» Es sei das einzige durchführbare Fenster. Waldner bestätigt das: «Wer garantiert, dass das Wetter im März und April besser ist?» Oftmals gäbe es nach dem Weltcupfinal einen starken Wintereinbruch. «Beim Wetter ist alles möglich.»

Nachhaltigkeitsgründe will Julen nicht akzeptieren. «Im März einen Gletscher vorzubereiten, ist ein noch grösserer Aufwand. Man müsste erst drei oder vier Meter Schnee wegräumen und die Spalten genau so präparieren. Der Aufwand sei grösser als aktuell.»

Wie geht es weiter?

Am kommenden Wochenende sind die Frauen für zwei geplante Abfahrten zu Gast in Zermatt und Cervinia. In den nächsten Tagen schneit es jedoch munter weiter. «Wir werden weiter die Piste vom Schnee befreien. Gemäss unserer Prognose sind wir zuversichtlich, dass wir zwei faire und reguläre Frauen-Abfahrten durchführen können», so Julen.