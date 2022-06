Tour de Suisse : Doppelte Enttäuschung für Küng – Thomas holt sich den Gesamtsieg

Der Brite Geraint Thomas gewinnt die Tour de Suisse 2022. Stefan Küng verpasst den Sieg im abschliessenden Zeitfahren und den Sprung aufs Tour-Podest.

Es hätte der grosse Tag von Stefan Küng werden sollen. Am Ende verpasste der Schweizer im abschliessenden Zeitfahren in Vaduz (25,6 km) aber nicht nur den Gesamtsieg, sondern auch den erhofften Sprung in die Top drei der Gesamtwertung. Er verlor auf Tagessieger Remco Evenepoel neun Sekunden und wurde Etappendritter.