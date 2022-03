2 Partnerschaften beendet : Doppelter Rückschlag – Novak Djokovic verliert Sponsor und Trainer

Nach dem Turnierausschluss des Serben in Australien wendet sich Sponsor Peugeot von ihm ab. Auch die Zusammenarbeit mit Trainer Marian Vajda geht zu Ende.

1 / 3 Bei Novak Djokovic läuft es aktuell nicht: Der Serbe ist nicht mehr die Nummer 1, trennt sich von seinem Trainer und verliert einen Sponsor. AFP Die Trennung von Trainer Marian Vajda geschah aber im Guten. «Gemeinsam haben wir Unglaubliches erreicht, und ich bin ihm sehr dankbar für seine Freundschaft und sein Engagement in den letzten 15 Jahren», sagt Djokovic. Instagram Autohersteller Peugeot beendet die Zusammenarbeit mit dem Djoker wohl wegen finanzieller Schwierigkeiten. REUTERS

Darum gehts Novak Djokovic hat die Zusammenarbeit mit Trainer Marian Vajda beendet.

Dieser Entscheid sei bereits im November gefallen.

Zudem trennt sich der Autohersteller Peugeot vom serbischen Tennis-Ass.

Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic und sein Trainer Marian Vajda haben ihre Partnerschaft beendet. Auf seiner Webseite teilte der 20-malige Grand-Slam-Gewinner mit, dass er und der slowakische Coach sich bereits bei den ATP-Finals im November in Turin auf eine Trennung geeinigt hätten. Insgesamt arbeiteten der 34-jährige Djokovic und der 56-jährige Vajda 15 Jahre lang zusammen. Erst am Montag hatte Djokovic nach 361 Wochen seine Position als Nummer eins der Weltrangliste an den Russen Daniil Medwedew verloren.

«Marian war in den wichtigsten und denkwürdigsten Momenten meiner Karriere an meiner Seite. Gemeinsam haben wir Unglaubliches erreicht und ich bin ihm sehr dankbar für seine Freundschaft und sein Engagement in den letzten 15 Jahren», würdigte Djokovic seinen bisherigen Trainer. Er wird weiter vom ehemaligen Weltklassespieler Goran Ivanisevic betreut, der seit 2019 zu seinem Team gehört.

Anfang des Jahres hatte Djokovic für Aufsehen gesorgt, als er nicht beim Australian Open in Melbourne antreten durfte. Da er eine Corona-Impfung ablehnt, musste er das Land wieder verlassen.

Peugeot beendet Zusammenarbeit

Ob diese Aktion auch dazu führte, dass sich einer von Djokivcs Sponsoren von ihm abwendet, ist aktuell nicht klar. Klar ist aber, dass Peugeot die Sponsoring-Zusammenarbeit mit dem Serben beendet. Der serbische Journalist Sasa Ozmo schreibt, der Impfstatus des Djokers sei nicht der Grund für die Trennung, eher die finanziellen Schwierigkeiten beim französischen Autohersteller, in die Peugeot auch wegen der Corona-Pandemie geschlittert ist.

Weiter unklar ist, wann Djokovic auf die Tennis-Tour zurückkehren wird. Nach seinem frühzeitigen Scheitern in Dubai stehen die 1000er-Turniere in Indian Wells und Miami an. Wegen Djokovics unbekannten Impfstatus ist seine Teilnahme an diesen Turnieren mehr als unsicher.

Immerhin wird der Serbe kommende Woche wieder auf den Thron der Weltnummer 1 zurückkehren. Das, weil die aktuelle Nummer 1 Daniil Medwedew im Halbfinal des ATP-500-Turniers in Acapulco Rafael Nadal (ATP 4) unterlag. So wird Djokovic im März auch ohne zu spielen wieder an Medwedew vorbeiziehen.

