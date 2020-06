Technischer Defekt nach Corona

Doppeltes Pech für Berner Gurtenbähnli

Nach dem langen, «coronabedingten» Stillstand hätte das Gurtenbähnli am Wochenende seinen Betrieb wiederaufnehmen sollen. Doch ein technischer Defekt verzögert den Start weiter hinaus.

Ein technischer Defekt verhindert das, wie Berns städtische Verkehrsbetriebe Bernmobil am Freitag per Twitter mitteilten. Wikicommons / Mike Lehmann

Doch die Wiedereröffnung will man nicht noch länger hinauszögern: Zwischenzeitlich wurde mit Bernmobil für Samstag und Sonntag ein Ersatzbetrieb mit Bussen organisiert. Wer auf den Berner Hausberg will, kann also in Ersatzbus steigen. Allerdings wird dieser Bus keine Fahrräder transportieren, mit denen viele Biker vom Gurten aus zu Tal sausen. «Ab Montag, 8. Juni wird die Gurtenbahn wieder zu den normalen Betriebszeiten fahren», versprechen die Bahnbetreiber.