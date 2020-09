Cyrill konnte man stets auf der Wiese in der Nähe der Kirche antreffen.

«Den kennt doch jeder», meint eine Mitarbeiterin des Gasslihofs in Thalkirch GR. Gemeint ist Gamsbock Cyrill. Das Tier sei jeweils nahe dem Dorfrand auf der Wiese der reformierten Kirche anzutreffen gewesen. Durch seinen hohen Bekanntheitsgrad ist die Trauer im Dorf nun entsprechend gross. Cyrill wurde nämlich vor gut einer Woche von einem auswärtigen Jäger erlegt, wie die «Südostschweiz» am Dienstag berichtet.

In der «Ruinaulta» äussert ein Leserbriefschreiber und Dorfbewohner seinen Frust. Der Abschuss sei gemäss Bündner Jagdgesetz wohl erlaubt gewesen, er findet daran jedoch «nichts Schlaues oder wirklich Vertretbares». Und er sei froh, dass «von den Safier Jägern quasi unisono zu hören sei, dass jeder von ihnen dieses spezielle und stolze Tier verschont hätte oder konkret hat.»

«Die Jagd war zu einfach und zu kopflos»

Auch Anwohner Marcel Coulin (68) erinnert sich gern an den Gamsbock. Es sei immer ein schöner Anblick gewesen. «Es schien, als hätte er sich schon an die Zivilisation gewöhnt», so der Wirt des Gäste- und Ferienhauses Wanna.