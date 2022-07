Tessin: Es war häusliche Gewalt – Mann bedroht Doris Leuthard

Doris Leuthard wurde von einem Mann angegriffen. Der Mann befindet sich jetzt in der psychiatrischen Klinik.

Am Donnerstagmorgen wurde eine Frau in Vairano TI, das zur Gemeinde Gambarogno gehört, in ihrem Haus möglicherweise mit einem Messer bedroht. Die Polizei spricht gegenüber tio.ch von einem «spitzen Gegenstand». Bei der Frau handelt es sich um die frühere Bundesrätin Doris Leuthard, wie die Polizei bestätigt. Leuthard ist heute Verwaltungsrätin bei Coop und Stadler Rail.