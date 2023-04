Deutschland: Ehefrau plante Mord an ihrem Mann – er hörte dabei zu

IMAGO/Russian Look

Unmittelbar, nachdem Robert von den Plänen erfahren hatte, organisierte er seinen Rückflug nach Deutschland. So war er zurück, bevor seine Killer in Thailand ankamen.

Robert sollte in seinen Ferien in Thailand von jemandem angerempelt und anschliessend von einem Auto überfahren werden.

Doris betrog ihren Ehemann Robert und bezahlte 20’000 Euro für einen Mann, der zwei Killer auf ihn ansetzen sollte. Robert erfuhr dies, weil er vor seinem Abflug in die Ferien das Haus verwanzte.

So erfuhr er auch, dass Doris und ihr neuer Liebhaber Pläne hatten, die er nicht überleben sollte.

Um einen Beweis dafür zu erhalten, verwanzte er kurz vor dem Abflug in seine Ferien das Haus.

Die 46-jährige Doris und der 51-jährige Robert lebten zusammen im beschaulichen Windsfeld (D) mit rund 200 Einwohnerinnen und Einwohnern. Gemeinsam zogen sie vier Kinder auf und arbeiteten zusammen in der Autolackiererei, die Robert betrieb. Doch Doris betrog ihren Ehemann mit einem Mann aus dem Nachbarort.

Die Untreue von Doris blieb bei Robert nicht unbemerkt, er wollte nur noch einen Beweis dafür. Gegenüber der «Bild»-Zeitung sagt er: «Ich fahre jedes Jahr einmal mit einem Freund in die Ferien. Ich dachte, wenn etwas passiert, dann passiert es, wenn ich weg bin.» Vor dem Abflug nach Thailand platzierte er deshalb Wanzen im Haus. «So konnte ich in den Ferien Telefongespräche abhören und aufnehmen», sagt der 51-Jährige.

Unerwartete Gespräche

Robert reagierte sofort, indem er einen Rückflug nach Deutschland buchte, damit er bereits weg war, wenn seine Killer in Thailand ankamen. Er kam danach vier Tage bei einem Bekannten unter. Zuvor informierte er die Kriminalpolizei und spielte ihr die Aufnahmen vor. Ende März wurden Doris, ihr Liebhaber und der griechische Vermittler wegen «Verabredung zum Mord» festgenommen. Sie kamen in Untersuchungshaft. Da die Justiz das Gefahrenpotenzial der beiden Männer als nicht so hoch einschätzte, wurden sie wieder freigelassen. Doris hingegen drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis.