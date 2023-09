Dornach SO: Einbrecher steht in der Früh in Wohnung von Frau

Am Dienstag kam es in Dornach SO an der Solothurnerstrasse zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine Frau um «dringende Hilfe» gerufen hatte. Dies, nachdem sie plötzlich einen Unbekannten in einem ihrer Zimmer bemerkt hatte: um 4.25 Uhr in der Früh. Wie er in die Wohnung im Hochparterre gekommen ist, wird von der Kantonspolizei Solothurn nicht kommuniziert.