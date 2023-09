Dornbirn (Ö): Verfolgungsjagd an Schweizer Grenze – Fahrer ist erst 15 Jahre alt

Auf Höhe der Landstrasse 34 in Höchst fuhr der 15-Jährige auf einen vor ihm fahrenden Sattelschlepper auf.

Das Auto krachte schliesslich in einen Sattelschlepper, die vier Autoinsassen wurden dabei leicht verletzt.

Die Polizei stellte am Samstag gegen 3.15 Uhr auf der L204 in Dornbirn (Ö), unweit der Schweizer Grenze, ein Auto fest, das mit weit überhöhter Geschwindigkeit über die Landesstrasse fuhr. Der 15-jährige Lenker, der natürlich keinen Führerschein besitzt, missachtete in der Folge mehrere Anhalteversuche durch die Polizei und flüchtete quer durch Lustenau bis nach Höchst, wie «Heute» berichtet.