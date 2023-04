Protest gegen Ganser-Events im Stadtcasino

Der umstrittene Historiker Daniele Ganser hält diese Woche zwei Vorträge im Basler Stadtcasino. Der Ukrainische Verein Schweiz will mit einem «stillen Protest» gegen die kontroversen Thesen des Mannes demonstrieren.

Mit seinen Vorträgen füllt Daniele Ganser Säle im ganzen deutschsprachigen Raum. Der umstrittene «Friedensforscher» vertrete in Bezug auf den Krieg in der Ukraine auch Positionen, die der russischen Staatspropaganda zugeschrieben würden, sagen Experten. In Basel tritt er diese Woche zu einem Heimspiel im Stadtcasino an. Als Veranstalter figuriert Act Entertainment, einer der grössten Schweizer Event-Veranstalter. Als die Nachfrage nach Tickets zu gross wurde, wurde eine zweite Veranstaltung organisiert.

«Was stimmt mit dem moralischen Kompass der Menschen nicht?», fragt sich Margarita Antoni, Mitglied der Ortsgruppe Basel des Ukrainischen Vereins Schweiz, gegenüber 20 Minuten. Antoni bezieht sich auf die beiden Termine, die Daniele Ganser, der als Verschwörungstheoretiker gilt, diese Woche in Basel wahrnimmt. Der umstrittene Historiker hält im Stadtcasino am Mittwoch und Freitag Vorträge und verspricht offenbar, auf die Hintergründe des Krieges in der Ukraine Antworten zu haben.

Gansers Standpunkte sind schwer umstritten und seinen Thesen zum Krieg wird von ausgewiesenen Fachpersonen vehement widersprochen. «Ihm fehlt jegliche fachliche Expertise, um über dieses Thema öffentlich zu sprechen», sagte etwa Frithjof Benjamin Schenk, Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität Basel, zu 20 Minuten, als Ganser im Sommer 2022 in der Basler Rudolf Steiner Schule zum gleichen Thema referierte.

Ukrainischer Verein protestiert vor Stadtcasino

Nun formiert sich Protest gegen Gansers Events. Die Ortsgruppe Basel des Ukrainischen Vereins Schweiz will am Freitag einen «stillen Protest» vor dem Stadtcasino abhalten. «Das macht mich wütend und einfach sprachlos, aber vor allem wütend», so das Vereinsmitglied Antoni. «Dort sterben Menschen und Herr Ganser verdient sich eine goldene Nase daran.»

Gerade bei Leuten, die in der Sowjetunion aufwuchsen, finde Ganser viel Halt: «Seine Aussagen passen genau in das Sowjet-verherrlichende Weltbild und den Antiamerikanismus, mit dem diese Menschen in der ehemaligen Sowjetunion gross geworden sind. Er spricht nicht über die Ukraine oder die Menschen, die dort sterben, sondern lenkt auf irgendwelche Verschwörungstheorien ab», ärgert sich Antoni. «Der springende Punkt sind nicht all seine Lügen, die kann man alle widerlegen. Das Problem ist die Verlagerung des Fokus: weg vom Elend im Krieg», erklärt Antoni.

Ex-Ganser-Jünger an Protest beteiligt

Dominik Schlegel, ein ehemaliger Ganser-Anhänger, hat zusammen mit Marc Lindt und Nata Stulova in der Federführung bereits im solothurnischen Biberist einen Protest gegen Ganser organisiert. Auch in Kreuzlingen im Thurgau, wo Ganser als Nächstes auftreten wird, ist bereits ein Protest geplant. Dass es in Basel ein «stiller Protest» werde, habe seine Gründe: «Bei anderen Protesten haben wir es mit Dialog versucht, im Grossen und Ganzen war das jedoch eher weniger sinnvoll», erklärt Schlegel, mit Passanten und Pasantinnen würden sie das Gespräch jedoch gerne eingehen, um ihre Anliegen zu vermitteln.

Schlegel selbst habe sich mit 16 im «Verschwörungswirrwarr von Ganser» verloren. Mit dem Beginn seines Studiums sei ihm klar geworden, dass nicht alles schwarz oder weiss sei. «Ich weiss, wie es ist, verloren zu sein», aus dieser Situation will er den Leuten helfen. Deshalb organisiert der 26-Jährige, wo und wann er nur kann, Proteste gegen den Verschwörungstheoretiker.

Auch die Universität Basel organisiert am Dienstagabend als Antwort auf Gansers Vorträge eine Gegenveranstaltung. An dem Anlass unter dem Titel «Wahrheiten, Halbwahrheiten und Lügen: Erzählungen über Russlands Krieg gegen die Ukraine» kommen Expertinnen und Experten zu Wort.