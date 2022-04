Ukraine-Krieg : «Dort werden Folterkammern gebaut»

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den russischen Truppen im Süden der Ukraine Folter und Entführungen vorgeworfen. Er rief die Welt am Sonntagabend auf, zu reagieren.

In besetzten Teilen der Regionen Cherson und Saporischschja gründeten die Russen separatistische Staaten und führten den Rubel ein, erklärte er.

In seiner abendlichen Ansprache an die Nation wirft Selenski Russland Folter und Entführung vor.

Selenski kritisiert in seiner Ansprache an die Nation Russland scharf.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski hat den russischen Truppen im Süden der Ukraine Folter und Entführungen vorgeworfen. Er rief die Welt am Sonntag auf, zu reagieren. «Folterkammern werden dort gebaut», sagte er in einer abendlichen Ansprache an die Nation. «Sie entführen Vertreter lokaler Regierungen und jeden, der als sichtbar für lokale Gemeinden erachtet wird.»