Bundesliga-Ticker: Haaland trifft für Dortmund, doch es ist Abseits – Mbabu gegen RB hinten

Fünf Siege in Folge! Der SC Freiburg stellte am vergangenen Wochenende mit dem 5:0 gegen Köln einen neuen Vereinsrekord auf. Als Belohnung gehts am Samstagabend (Anpfiff 18.30 Uhr) zum Tabellenführer Bayern München. Übrigens: Die Freiburger konnten keines der letzten 20 Gastspiele in München gewinnen, haben wir irgendwo gelesen...