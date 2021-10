«Wäre ohne ihn 0:9 ausgegangen» : Dortmund-Fans feiern Nati-Goalie Gregor Kobel trotz 0:4-Klatsche

Borussia Dortmund erlebt in der Champions League gegen Ajax Amsterdam ein Debakel. Nur dank dem Schweizer Goalie Gregor Kobel fällt die Pleite nicht noch höher aus.

Das war blamabel. Es war ein Untergang – und was für einer! Borussia Dortmund gerät in der Champions League gegen Ajax Amsterdam mit 0:4 unter die Räder. Es ist die fetteste Champions-League-Pleite der Geschichte für den BVB. Nach der Partie verspürte niemand Lust auf Ausreden. Alle Beteiligten redeten nach dem Debakel Tacheles!

Kobel hält BVB lange im Spiel

Captain Reus kommentierte: «Es stand nicht auf dem Plan, dass wir hier so untergehen.» Auch Coach Marco Rose war restlos bedient. «In dem Moment, wo es schwierig wird, muss man Lösungen finden. Da müssen wir trotzdem weiter Borussia Dortmund ausstrahlen. Man muss in jedem Moment zeigen, dass man dran glaubt, das Spiel noch gewinnen zu können», so der Trainer.

Einer der wenigen BVB-Stars, die nicht grottenschlecht spielten, war Nati-Goalie Gregor Kobel. Er allein verhinderte ein noch deutlicheres Ergebnis. Er war der einzige Dortmunder, der etliche starke Aktionen zeigte. Seine Mitspieler? In keiner Phase ebenbürtig. In der 42. Minute konnte er etwa einen Freistoss von Ryan Gravenberch nach 42 Minuten gerade so an den Pfosten lenken. In der 49. Minute verhinderte der 23-Jährige mit einer weiteren Glanzparade den zwischenzeitlichen dritten Gegentreffer für den BVB.