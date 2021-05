Dank Patzer von Frankfurt : Dortmund gewinnt gegen Mainz und steht in der Champions League

Auf den DFB-Pokalsieg folgt der nächste Erfolg für den BVB. Mit einem 3:1-Erfolg gegen Mainz ziehen die Borussen in die Champions League aus.

Sie ziehen durch den Erfolg in die Champions League ein.

Pool via REUTERS

Am Abend spielt noch der VFL-Wolfsburg gegen Leipzig.

Der BVB spielt nächste Saison in der Königsklasse.

Borussia Dortmund hat das Happy End einer wechselhaften Fussball-Bundesligasaison mit dem Einzug die Champions League perfekt gemacht. Drei Tage nach dem Triumph im DFB-Pokal gewann der BVB am Sonntag beim FSV Mainz 05 mit 3:1 (2:0). Raphael Guerreiro (23. Minute) und Marco Reus (42.) ebneten schon bis zur Halbzeit den Weg zum Sieg. Für die Vorentscheidung sorgte Julian Brandt (80.). Robin Quaison (90.+1) erzielte in der Nachspielzeit per Handelfmeter das Tor für die Gastgeber.