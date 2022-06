Dortmund-Legende : «Heute Nacht hab ich mein Leben an mir vorbeiziehen sehen»

Patrick Owomoyela, Ex-Spieler von Borussia Dortmund, zeigte sich auf Instagram mit einem Verband am Kopf. Der 42-Jährige verletzte sich bei einem nächtlichen WC-Gang.

Und so sieht der 42-Jährige ohne Kopfverband aus.

Die Dortmund-Legende Patrick Owomoyela zeigte sich nach einem Unfall so auf Instagram.

Es sieht aus wie nach einem Zusammenprall im Kopfballduell, doch der gelbe Verband um Patrick Owomoyelas Kopf hat einen anderen Grund. «Heute Nacht hab ich kurz mal mein Leben an mir vorbeiziehen sehen», schrieb der frühere deutsche Fussball-Nationalspieler am Samstag neben ein Bild bei Instagram, das ihn mit umwickeltem Kopf zeigt. «Ich sag nur ‹Augen auf beim Toilettenlauf!›»

Owomoyela erklärte: «Bin über den Bettvorleger gestolpert und hab mit dem Kopf die Nachttischkante geküsst.» Er ergänzte: «Ergebnis: Platzwunde! Ne Menge Blut!» Der 42-Jährige, der mit den sogenannten «BVB-Legenden» derzeit in Ghana ist, nahm den Unfall mit Humor und schrieb: «Bin froh, dass Dickschädel in meiner Familie Standard sind und danke meinem Schutzengel, dass es nicht mitten im Gesicht passiert ist. Das wäre nicht nur deutlich schlimmer ausgegangen, sondern auch noch optisch schade ... aber dafür hab ich ja jetzt den ‹Helm›.» Ausserdem versichert der Deutsche mit nigerianischen Wurzeln in einer Insta-Story, dass kein Alkohol im Spiel gewesen sein soll.