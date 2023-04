Bundesliga: Dortmund schlägt Frankfurt ohne Probleme

Nun hat man alles in den eigenen Füssen.

Effektiv, nervenstark und in einigen Phasen gar meisterlich – Borussia Dortmund hat den Patzer des FC Bayern diesmal genutzt und den schwächelnden Rekordmeister an der Tabellenspitze der Fussball-Bundesliga abgelöst. Anders als beim peinlichen Auftritt vor einer Woche in Stuttgart (3:3) behielt das Team von Trainer Eden Terzic diesmal die Nerven und stürmte mit einem 4:0 (3:0)-Erfolg über Eintracht Frankfurt auf Rang eins.