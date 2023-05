Bundesliga: Dortmund patzt im Meisterrennen – Bochum knöpft dem BVB einen Punkt ab

Wenig Power, keine Cleverness: Borussia Dortmund hat im Titel-Fernduell mit dem FC Bayern Nerven gezeigt und die beste Ausgangsposition seit Jahren womöglich verspielt. Nach dem enttäuschenden 1:1 (1:1) des Bundesliga-Tabellenführers am Freitagabend beim VfL Bochum kann der Verfolger aus München mit einem Heimsieg über Schlusslicht Hertha BSC am Sonntag wieder vorbeiziehen – für Yann Sommer und Co ist also alles wieder offen.