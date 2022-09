Heldentat: Dortmund-Profi rettete einem kleinen Jungen das Leben

In einem Interview erzählt der 24-Jährige, dass er als Teenager einem Jungen das Leben rettete.

15 Jahre lang hatte Salih Özcan für den 1. FC Köln gespielt, dem Club seiner Geburtsstadt. Doch in diesem Sommer wechselte der 24-Jährige, der für die türkische Nationalmannschaft bisher fünf Partien absolvierte, zu Borussia Dortmund. Anlässlich seiner Ankunft beim neuen Verein gab Özcan den «Ruhr Nachrichten» ein Interview.

In diesem berichtete der Mittelfeldspieler, wie er als Teenager einem kleinen Jungen das Leben rettete. Der Fussball-Junior war in Köln im Tram unterwegs in die Schule, als es zu einem abrupten Stopp kam. «Plötzlich ruckelte es, der Tramführer hat sofort die Notbremse gezogen und ist ganz schockiert ausgestiegen», erinnert er sich. Er und alle andere Passagiere seien ebenfalls ausgestiegen.