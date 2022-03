Bundesliga-Spannung : Dortmund rückt den Bayern auf die Pelle – Frankfurt besiegt Bochum

Borussia Dortmund macht dank eines 1:0-Sieges gegen Arminia Bielefeld Boden auf Bayern München gut. Mit einem Spiel weniger hat der BVB nur noch sechs Punkte weniger als der Leader.

Dank dieses Sieges rückt der BVB näher an Leader Bayern München heran.

Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld 1:0

Borussia Dortmund hat Platz zwei in derBundesliga mit einem mühsamen Sieg über Arminia Bielefeld zementiert. Der BVB gewann am 26. Spieltag 1:0 und durfte sich dabei auch über die Rückkehr von Stürmer Erling Haaland nach siebenwöchiger Verletzungspause freuen. Der von einer Muskelverletzung genesene Norweger wurde für die letzte halbe Stunde eingewechselt. Für den Dortmunder Siegtreffer sorgte Marius Wolf in der 21. Minute. Der Schweizer Goalie Gregor Kobel feierte einen Shutout, Nati-Verteidiger Manuel Akanji fehlte wegen einer Wadenverletzung. Bei der Arminia spielte Cédric Brunner durch und wurde verwarnt.