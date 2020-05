27. Bundesliga-Spieltag

Dortmund tankt auswärts Selbstvertrauen

Das Team von Lucien Favre schlägt Wolfsburg mit 2:0 und ist für das Spitzenspiel gegen Bayern München vom kommenden Dienstag bereit. Doch auch der Rekordmeister gibt sich keine Blösse und besiegt Frankfurt 5:2.

Dortmund-Trainer Lucien Favre hat die nötigen Vorkehrungen getroffen, er schreitet mit Maske an der Linie auf und ab.

Borussia Dortmund bleibt im Titelrennen der Fussball-Bundesliga am FC Bayern München dran. Drei Tage vor dem Spitzenspiel gegen den deutschen Meister gewann der Tabellenzweite am Samstag mit 2:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg.

Ein Spieler, der beim BVB offensichtlich besonders gut mit der Atmosphäre in den leeren Stadien zurechtkommt, ist der Portugiese Raphael Guerreiro. Eine Woche nach seinen beiden Treffern zum 4:0-Derbysieg gegen den FC Schalke 04 schoss der Europameister von 2016 auch in der leeren Volkswagen-Arena das wichtige Führungstor (32. Minute). Der zweite Aussenverteidiger Achraf Hakimi machte in der 78. Minute alles klar.