Bundesliga-Übersicht : Dortmund verspielt 0:2-Vorsprung in irrer Schlussphase gegen Bremen

Gerardo Seoane kann mit Leverkusen weiter nicht gewinnen. Gegen André Breitenreiter und Hoffenheim kassiert man eine Pleite. Das Spiel zwischen Dortmund und Bremen bot eine wilde Schlussphase.

1 / 4 Kobel kassiert in der Schlussphase drei Tore. AFP Bremen gewann das Spiel nach einer wilden Schlussphase. Getty Images Gerardo Seoane lässt sich mit Bayer Leverkusen von Andre Breitenreiter mit seiner TSG-Hoffenheim bezwingen. freshfocus

Darum gehts Fünf Bundesliga-Spiele fanden am Samstagnachmittag statt.

Unter anderem spielte der BVB gegen Aufsteiger Bremen. Die Dortmunder verlieren mit 2:3.

Trainer Seoane kassiert mit Leverkusen die nächste Pleite.

Bayer Leverkusen – Hoffenheim 0:3

Bayer Leverkusen hat in der Bundesliga einen echten Horror-Start hingelegt. Gegen die TSG Hoffenheim kassierte der Champions-League-Teilnehmer eine 0:3 (0:2)-Heimniederlage und verlor damit auch das vierte Pflichtspiel der Saison. Nur eine heftige Niederlage des VfL Bochum mit mindestens vier Toren Unterschied am Sonntag gegen den FC Bayern könnte verhindern, dass das Team von Trainer Gerardo Seoane nach dem dritten Spieltag Letzter ist. Zudem hat die für ihren Offensivfussball bekannte Werkself mit einem Tor weniger Treffer erzielt als alle 17 Konkurrenten.

Hoffenheims Coach André Breitenreiter bleibt derweil ein Negativ-Rekord in der Bundesliga erspart. Erstmals nach 23 vergeblichen Versuchen und seit Oktober 2017 gewann er ein Auswärtsspiel. Der Rekord des Ex-Freiburgers Volker Finke liegt bei 29. Ein spektakulärer Hackentreffer von Christoph Baumgartner (9.) sorgte dafür, dass Bayer nun in allen vier Pflichtspielen dieser Saison in der ersten Viertelstunde in Rückstand geriet. Torjäger Andrej Kramaric mit seinem ersten Saisontor (35.) und Georginio Rutter (78.) legten nach. Hoffenheim hat mit sechs Punkten einen guten Start erwischt.

Borussia Dortmund – Werder Bremen 2:3

Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund mit dem Schweizer Gregor Kobel im Tor hat den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga spektakulär verpasst. Der BVB verlor am Samstagnachmittag trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung noch mit 2:3 (1:0) gegen Aufsteiger Werder Bremen. Julian Brandt (45. Minute +2) und Raphael Guerreiro (77.) hatten die Gastgeber in Führung gebracht, die beiden Einwechselspieler Lee Buchanan (89.) und Niklas Schmidt (90.+3) sowie Oliver Burke (90.+5) drehten die verrückte Begegnung noch. Für die Dortmunder von Trainer Edin Terzic war es am dritten Spieltag die erste Niederlage. Mit einem Sieg am Sonntag beim VfL Bochum kann Rekordmeister FC Bayern München allein die Spitze übernehmen.

Augsburg – Mainz 1:2

Joker Jae-Sung Lee hat dem FSV Mainz 05 einen Last-Minute-Sieg gegen den FC Augsburg beschert. Der Südkoreaner war kurz vor dem Abpfiff (90.+3) mit einem Kopfball erfolgreich und sorgte am Samstag beim 2:1 (1:1) für einen Superstart der Mainzer. Die Augsburger kassierten eine bittere zweite Niederlage in dieser Saison und unterlagen nach fünf Heimerfolgen in Serie mal wieder vor heimischer Kulisse gegen die Mainzer.

Karim Onisiwo (31. Minute) brachte die Gäste mit seinem dritten Saisontor in Führung. Der Ex-St. Galler Ermedin Demirovic (35.) glich vor 23’755 Zuschauerinnen und Zuschauern kunstvoll per Hacke aus. Torwart Rafal Gikiewicz (62.) bewahrte schliesslich die Augsburger bei einem von Aaron geschossenen Foulelfmeter vor einem Rückstand, ehe der in der 68. Minute eingewechselte Lee die Gastgeber spät bestrafte.

Mainz-Captain Silvan Widmer spielte beim Sieg seiner Mannschaft durch. Edimilson Fernandes wurde für die letzten 15 Minuten eingewechselt. Bei Gegner Augsburg gab Nati-Star Ruben Vargas sein Comeback. Es ist der erste Einsatz von Vargas seit Juni.

Stuttgart – Freiburg 0:1

Der SC Freiburg bleibt die Nummer eins in Baden-Württemberg, der VfB Stuttgart in der noch jungen Saison der Fussball-Bundesliga weiter sieglos. Die Badener gewannen das Landesduell bei den Schwaben am Samstag mit 1:0 (1:0). Vincenzo Grifo erzielte vor 47’500 Zuschauerinnen und Zuschauern den entscheidenden Treffer für die Gäste (11. Minute). Es war bereits der fünfte Liga-Sieg der Freiburger gegen Stuttgart nacheinander. Der SC steht nach drei Spieltagen damit bei sechs, der VfB nach wie vor bei zwei Punkten.

Freiburgs Trainer Christian Streich vertraute der gleichen Startelf wie an den ersten beiden Spieltagen in Augsburg (4:0) und gegen Dortmund (1:3). Beim VfB stand Aussenverteidiger Borna Sosa nach auskurierten Leistenbeschwerden erstmals in dieser Saison in der Anfangsformation und sorgte mit seinen berüchtigten Flanken direkt wieder für Gefahr. Die erste davon fand Josha Vagnoman, der den Ball aus aussichtsreicher Position aber am Tor vorbeiköpfte (6.).

Wolfsburg – Schalke 0:0

Der VfL Wolfsburg und der FC Schalke 04 bleiben auch nach dem dritten Spieltag ohne Sieg. In der Fussball-Bundesliga kam der Aufsteiger bei den Wölfen am Samstag nicht über ein 0:0 (0:0) hinaus. Der VfL war die deutlich bessere Mannschaft, doch belohnten sich die Niedersachsen nicht für den guten Auftritt.

Für die Szene des Spiels sorgte allerdings ein Schalker: Torjäger Simon Terodde vergab zwei Strafstösse (45. Minute) und liess dabei eine Nachschussmöglichkeit vor dem Ende der ersten Hälfte aus. Ein Treffer durch Josuha Guilavogui (66.) auf der Gegenseite wurde wegen Abseits durch den Video-Assistenten aberkannt.

Gladbach – Hertha 1:0 (Am Freitag)

Alles zum Freitagsspiel zwischen Gladbach und Hertha gibt es hier zu lesen.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.