Schmerzensschreie im Stadion : Dortmunds Mateu Morey verletzt sich ohne Fremdeinwirkung schwer

Der Einzug vom BVB ins DFB-Pokalfinal wird von einer schweren Verletzung überschattet. Die Schmerzensschreie von Mateu Morey waren im ganzen Stadion zu hören.

Dortmund machte mit Kiel kurzen Prozess. Nach der ersten Halbzeit führten die Borussen bereits mit 5:0. Die zweite Halbzeit wurde dann im Schongang absolviert. Doch sie hatte einen fahlen Beigeschmack. Der 21-jährige Mateu Morey war in einem Laufduell mit Kiels Finn Porath mit dem rechten Fuss im Rasen hängengeblieben und nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung auf einer Trage vom Platz gebracht worden. Die Verletzung dämpfte deutlich die Freude der Dortmunder über den Einzug in das Endspiel am 13. Mai gegen RB Leipzig.

Dortmunds Lizenzspielleiter Sebastian Kehl sprach am Sonntag im Sport1-Doppelpass von einer schweren Band- und Kapselverletzung: «Der Junge wird lange ausfallen.» Auch BVB-Trainer Edin Terzic äusserte sich zur schweren Verletzung von Morey. «Bis zur 75. Minute war das ein perfekter Abend für uns. Aber wenn man so einen fantastischen Jungen auf dem Boden sieht, das trübt natürlich den ganzen Abend.»

«Es tut jedem in der Mannschaft weh»

Eine genaue Diagnose stand bei dem 21 Jahre alten Aussenverteidiger auch am Sonntag zunächst noch aus. Doch allein die TV-Bilder lassen nichts Gutes erahnen. «Schön, wir fahren nach Berlin. Aber das tut jedem in der Mannschaft weh», kommentierte Emre Can den Schockmoment mit nachdenklicher Miene. Marco Reus meinte, man «muss ganz ehrlich sagen, dass es nicht so gut aussah».