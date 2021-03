Die ZHAW spricht von einem Verstoss gegen die internen Richtlinien. Sie will die Prüfungen aber nicht annullieren.

Wirtschaftsrecht- Stu dierende der Zürcher Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) sind sauer . Sie haben vergangene Woche ihre Modulendprüfung en online a bgelegt . Doch n ach Prüfungsbeginn haben mehrere Studierende fest gestellt , dass die Prüf u ngsau fgaben i dentisch gewesen seien mit d en jenigen des vergangenen Frühlingssemesters . Dieser Test sei den Studierenden zur Vorbereitung o nline zur Verfügung gestanden . «Einige Klassen haben diese Prüfung saufgaben sogar in der Vorlesung mit ihre n Doz ierenden besprochen », sagt eine 22-jährige Studentin.

Da die Prüfung von zuhause aus gelöst wurde, hätten einige Studierende profitieren können. «Diejenigen, welche die Aufgaben im Vornherein gelöst hatten, konnten sie eins-zu-eins abschreiben.» Laut der 22-Jährigen haben einige Absolvierende die Lösungen zudem noch an Mitstudierende weitergeleitet. Die Studierende kann einen solchen Fehler bei der Erstellung der Prüfung nicht verstehen. «Die Hochschule hatte zwei Monate Zeit, um sich auf die Online-Prüfungen vorzubereiten und dann passiert so ein Fauxpas.» Nun fordert ein Teil der Studentenschaft aus Fairness die Annullierung der Prüfung.

Prüfungen werden nicht annulliert

Die ZHAW bestätigt den Vorfall gegenüber 20 Minuten. «Ein Dozent hat entgegen der Vorgaben der Hochschule in zwei Online-Modulendprüfungen die weitgehend gleichlautenden Prüfungsfragen wiederverwendet wie in den Prüfungen des Frühlingssemesters 2020», sagt Jens Lehne, Leiter der Abteilung Wirtschaftsrecht. Die Wiederverwendung älterer Prüfungen sei mit den Qualitätsansprüchen der ZHAW nicht vereinbar und verstosse gegen die internen Richtlinien.

Man bedauere diesen Vorfall zutiefst und bitte dafür um Entschuldigung. «Selbstverständlich werden wir Massnahmen ergreifen, damit sich etwas Ähnliches nicht mehr wiederholen kann.» Trotzdem hat ZHAW entschieden, die Prüfungen nicht zu annullieren. «Damit würden die Studierenden unverschuldet für ein Fehlverhalten bestraft», so Lehne. Zudem hätten die bisherigen Korrekturen gezeigt, dass es keine auffälligen Unterschiede zwischen den Studierenden der verschiedenen Dozierenden gäbe.

«Allen Studierenden des Moduls, in dem einzelne Prüfungsfragen vorab in einigen Klassen mündlich besprochen wurden, wird angeboten, die Prüfung auf freiwilliger Basis im kommenden Semester nochmals zu schreiben und sich dann die bessere der beiden erzielten Noten anrechnen zu lassen», sagt Lehne.

Zu früh online gestellt

Bereits im Januar 2020 kam es zu einem ähnlichen Vorfall . Die Abschlussprüfung für den Kurs «Einführung in die Buchhaltung» wurde am Tag vor dem wirklichen Prüfungstermin auf die Lernplattform hochgeladen. Die Studierenden hatten während kurzer Zeit Zugang zu den gestellten Aufgaben. Nach einigen Minuten wurde die Prüfung wieder entfernt. Per Email wurde den rund 200 Prüfungskandidatinnen und K andidaten danach mitgeteilt, dass wegen eines «technischen Problems» der Prüfungstermin verschoben werde.