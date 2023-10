Michelle Hunziker soll einen neuen Mann haben – seit einem Jahr

Amor hat seinen Liebespfeil abgeschossen – und diesmal mitten ins Herz von Michelle Hunziker getroffen! Wie zahlreiche italienische Medien berichten, soll die Moderatorin bereits seit rund einem Jahr in festen Händen sein. Beim «Neuen» an ihrer Seite handelt es sich demnach um Doktor Alessandro Carollo, einen Osteopathen aus Rom. Die beiden hätten alles daran gesetzt, die Beziehung so lange wie möglich geheim zu halten – doch am Wochenende waren sie offenbar unachtsam.