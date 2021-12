Dr. Dre muss Ex 100 Millionen Dollar Abfindung zahlen – und ist «erleichtert»

Und der von vielen erwartete Rosenkrieg liess auch nicht lange auf sich warten. Gemäss «Page Six» soll Young gegen das Unternehmen «Beats» des Musikers Klage eingereicht haben. Sie behauptete, sie sei Mitbesitzerin der Marke. Ausserdem würde sie Anteile an Dr. Dres Album «The Chroninc» besitzen.

Aus und vorbei und «sowas von geschieden»: Anwältin Nicole Young reichte im Juni 2020 nach 24 Ehejahren die Scheidung von Rap-Legende Dr. Dre ein. Als Grund für das Ehe-Aus gab sie damals «unüberbrückbare Differenzen» an. Nur wenig später folgte ein öffentlicher Rosenkrieg. Die 51-Jährige warf dem Musikerproduzenten unter anderem vor, zu der Unterschrift ihres Ehevertrags gezwungen worden zu sein.

Nun einigten sich die beiden aber endlich vor Gericht: Dr. Dre muss TMZ.com zufolge seiner Ex 100 Millionen Dollar – umgerechnet rund 92 Millionen Franken – Abfindung zahlen. Die eine Hälfte wird sofort auf ihr Konto überwiesen, den Rest bekommt sie nächstes Jahr.

Sieben Häuser, Apple-Aktien und kein Unterhalt

Zudem behält der 56-Jährige sieben der gemeinsamen Häuser, Rechte an seiner Musik, Apple-Aktien sowie seine Anteile an diversen Unternehmen. Und er muss keinen Unterhalt zahlen. Mit seiner Ex-Frau hat der erfolgreiche Musikproduzent zwei erwachsene Kinder: den 24-jährigen Truice und die 20-jährige Truly.