Trotz 780-Millionen-Vermögen: Dr. Dres Tochter LaTanya Young ist obdachlos und er verweigert Hilfe

Ihr schwerreicher Vater, zu dem sie keinen Kontakt hat, will ihr nicht mehr helfen, obwohl er sie in der Vergangenheit finanziell unterstützte.

Dr. Dre gehört zu den erfolgreichsten Rappern und Produzenten der Welt. Über 780 Millionen Dollar (umgerechnet rund 709 Millionen Franken) beträgt das Gesamtvermögen des 56-Jährigen. Man würde also meinen, dass es der Familie des US-Stars an nichts fehlt. Doch dem ist nicht so: Dr. Dres Tochter ist momentan obdachlos und wird bald wohl auch das Auto, in dem sie schläft, verlieren. Dies gibt die 38-jährige LaTanya Young in einem Interview mit der britischen «Daily Mail» preis.