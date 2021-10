Youtube-Star – «Drachenlord» wegen diverser Delikte zu zwei Jahren Haft verurteilt

Der Deutsche, der sich «Drachenlord» nennt, streitet sich seit Jahren mit seinen Gegnern und Gegnerinnen – nicht nur im Internet, sondern auch in der realen Welt. Demnach sollen sogenannte «Hater» öfters vor seinem Haus im deutschen Mittelfranken auftauchen, um ihn zu provozieren. Wie «Focus» berichtet, gab es sogar schon grössere Demonstrationen vor seinem Haus. So sollen im August 2018 mehrere Hundert Menschen, einige davon sogar aus dem benachbarten Ausland, gegen den Youtuber demonstriert haben.

Doch der «Drachenlord» ist nicht ganz unschuldig an den ganzen Demonstrationen vor seinem Haus. So soll der Blogger 2014 in einem seiner Videos seine Adresse genannt haben und seine Gegnerinnen und Gegner dazu aufgefordert haben, zu ihm zu kommen. Seitdem sind schon einige Vandalierende vorbeigekommen, um seinen Zaun zu demolieren oder die Wände zu beschmieren. Michael Petzold vom Polizeipräsidium Mittelfranken: «Für seine Gegner ist sein Haus schon sowas wie ein Wallfahrtsort geworden.»