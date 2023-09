«Drag Race Germany»: Diese zwei Schweizerinnen wollen die Königin aller Dragqueens werden

Elf Kandidatinnen, eine Krone: Am Dienstag startet die erste «Drag Race Germany» auf Deutsch.

Die beiden freuen sich, dass sie so nun endlich zeigen können, «was sie drauf haben».

Mit dabei sind in der ersten Staffel auch zwei Kandidatinnen aus Basel.

Am Dienstag erscheint die weltweit erfolgreiche Show «Drag Race Germany» erstmals auf Deutsch.

Die seit 15 Jahren bestehende Show erscheint nun erstmals auch auf Deutsch. Wie Blick berichtet, sind im Rennen um die Krone der Dragqueen auch zwei Baslerinnen mit dabei. Die beiden Verwandlungskünstlerinnen Tessa Testicle , alias Lorenzo Cicirò (25), und Victoria Shakespears , bürgerlich Vitor Hugo Souza (29), kämpfen in der Reality-Show um die begehrte Krone.

Big, bigger, die «Drag Race Germany»-Show



In der auf Paramount+ ausgestrahlten Sendung messen sich elf Kandidatinnen in Aufgaben aus verschiedenen Bereichen wie Musik, Tanz oder Mode. Hier dürfte die Basler Kandidatin Tessa Testicle einen Vorteil haben. Schliesslich ist der hinter der Dragqueen steckende Lorenzo Cicirò studierter Modedesigner und entwirft die meisten Outfits denn auch selber. «Ich sprenge damit auch Grenzen. Viele Entwürfe entsprechen nicht der Norm», so der Basler gegenüber Blick.